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Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci! ABD’ye kaçan anne oğul hakkında kırmızı bülten süreci başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 01:14
İstanbul Eyüp Sultan’da aracıyla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan genç, annesi yazar Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılmıştı. Zanlıların Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi. İade süreçleri devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci!
Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci!
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