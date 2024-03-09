Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci! ABD’ye kaçan anne oğul hakkında kırmızı bülten süreci başladı

İstanbul Eyüp Sultan’da aracıyla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan genç, annesi yazar Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılmıştı. Zanlıların Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi. İade süreçleri devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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