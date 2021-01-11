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WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı

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Giriş: 11.01.2021 13:36
Güncelleme:11.01.2021 13:44
Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Rekabet Kurulu'nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte "Facebook" olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.
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