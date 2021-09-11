Uzmanlardan Marmara Denizi’nde tsunami uyarısı! İstanbul kıyıları hasar görür mü?

Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor ve Marmara Denizi'ndeki olası bir deprem, tsunamiye yol açabilir. Uzmanlarsa İstanbul'un bazı ilçelerinde ciddi hasar ve can kayıpları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Peki risk altındaki ilçeler hangileri? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Maltepe Avrupa Yakası’nda ise Büyükçekmece, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerine dikkat çekti. İşte tüm detaylar….

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