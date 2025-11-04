04 Kasım 2025, Salı

Türkiye'den Çad'a uzanan "Erdoğan" sevgisi! Oğlunun ismini "Recep Tayyip Erdoğan" koydu
Türkiye’den Çad’a uzanan Erdoğan sevgisi! Oğlunun ismini Recep Tayyip Erdoğan koydu

Türkiye'den Çad'a uzanan "Erdoğan" sevgisi! Oğlunun ismini "Recep Tayyip Erdoğan" koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 18:55
Güçlünün adaletini değil, adaletin gücünü savunmaktan bir an olsun geri durmayan Başkan Erdoğan, her dil ve renkten halkın saygısını kazanmaya devam ediyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri ise Orta Afrika’da yaşandı. Çad Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mahamat Saleh Godi, yeni doğan oğluna “Recep Tayyip Erdoğan” adını verdi. Büyük bir Türkiye destekçisi olan Godi, “Erdoğan insanlığı, iyiliği ve barışı temsil eden bir liderdir” dedi.
