Türkiye'den Çad'a uzanan "Erdoğan" sevgisi! Oğlunun ismini "Recep Tayyip Erdoğan" koydu

Güçlünün adaletini değil, adaletin gücünü savunmaktan bir an olsun geri durmayan Başkan Erdoğan, her dil ve renkten halkın saygısını kazanmaya devam ediyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri ise Orta Afrika’da yaşandı. Çad Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mahamat Saleh Godi, yeni doğan oğluna “Recep Tayyip Erdoğan” adını verdi. Büyük bir Türkiye destekçisi olan Godi, “Erdoğan insanlığı, iyiliği ve barışı temsil eden bir liderdir” dedi.

