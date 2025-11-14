Tüm sırrı karakutu çözecek!

Gürcistan sınırında düşen ve 20 vatan evladımızı şehit verdiğimiz C-130 askeri kargo uçağı, havalandıktan 27 dakika sonra sinyal keserek radarda kayboldu. Peki o 27 dakikada ne yaşandı? Uçak neden sinyal kesti? Kaza mı, ihmal mi? Tüm ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor. Cevapların ise uçağın karakutusunda olması bekleniyor. Uzmanların dikkat çeken değerlendirmeleri…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN