18 Ekim 2025, Cumartesi

Trump- Zelenski zirvesinde Moskova ne dedi?

Trump- Zelenski zirvesinde Moskova ne dedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 13:19
Gözler ikinci bir Rusya–ABD zirvesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği merak konusu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün Beyaz Saray’da Trump ile bir araya geldi. Bu görüşmenin yankılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’dan aktardı.
Trump- Zelenski zirvesinde Moskova ne dedi?
