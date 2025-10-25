Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı! Gökyüzüne çizilen imza

Türkiye'nin birbiri ardına hayata geçirilen dev projelerle dünyada lider ülke konumuna yükseldiği savunma sanayinden önemli bir haber var. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN