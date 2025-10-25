25 Ekim 2025, Cumartesi

Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı! Gökyüzüne çizilen imza

Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı! Gökyüzüne çizilen imza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 13:50
Güncelleme:25.10.2025 13:51
Türkiye'nin birbiri ardına hayata geçirilen dev projelerle dünyada lider ülke konumuna yükseldiği savunma sanayinden önemli bir haber var. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu.
