25 Ekim 2025, Cumartesi
Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı! Gökyüzüne çizilen imza
Türkiye'nin birbiri ardına hayata geçirilen dev projelerle dünyada lider ülke konumuna yükseldiği savunma sanayinden önemli bir haber var. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu.