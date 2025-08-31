31 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tarihi filo işgalci İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı
Tarihi filo işgalci İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı

Tarihi filo işgalci İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2025 19:21
Gazze'de aylardır süren açlık, yıkım ve ölümlere karşı dünyanın vicdanı harekete geçti. Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de yer aldığı yüzlerce aktivist, onlarca gemiyle birlikte bugün Barselona'dan Akdeniz'e açıldı. Filodan A Haber'e canlı bağlanan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, yaklaşık, 44 ülkeden gönüllünün katılımıyla yola çıktılarını belirterek, "Bu kez gerçekten çok ümitliyim. Her adımda biraz daha ilerliyoruz." dedi.
Tarihi filo işgalci İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı
Tarihi filo işgalci İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı
Tarihi filo işgalci İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Başkan Erdoğan Çin lideri Şi Cinping’le görüştü
Başkan Erdoğan Çin lideri Şi Cinping'le görüştü
Başkan Erdoğan Çin’de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan Çin'de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan Çin’de! A Haber ŞİO Zirvesi’ni yerinde takip ediyor
Başkan Erdoğan Çin'de! A Haber ŞİO Zirvesi'ni yerinde takip ediyor
Başkan Erdoğan’a Çin’de görkemli karşılama
Başkan Erdoğan'a Çin'de görkemli karşılama
Başkan Erdoğan Çin’de
Başkan Erdoğan Çin'de
Başkan Erdoğan Çin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak
Başkan Erdoğan Çin'de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri!
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri!
Başkan Erdoğan: Milletimiz küllerinden yeniden doğdu
Başkan Erdoğan: Milletimiz küllerinden yeniden doğdu
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz
Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!
Daha Fazla Video Göster