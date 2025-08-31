31 Ağustos 2025, Pazar
Tarihi filo işgalci İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı
Gazze'de aylardır süren açlık, yıkım ve ölümlere karşı dünyanın vicdanı harekete geçti. Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de yer aldığı yüzlerce aktivist, onlarca gemiyle birlikte bugün Barselona'dan Akdeniz'e açıldı. Filodan A Haber'e canlı bağlanan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, yaklaşık, 44 ülkeden gönüllünün katılımıyla yola çıktılarını belirterek, "Bu kez gerçekten çok ümitliyim. Her adımda biraz daha ilerliyoruz." dedi.