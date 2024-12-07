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Suriye’de haritalar değişiyor! Orhan Sali: Esad yeni bir devlet kurma peşinde

Suriye’de haritalar değişiyor! Orhan Sali: Esad yeni bir devlet kurma peşinde

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 12:59
Suriye’de siyasi harita hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor. Muhalifleri ilerleyişi sürüyor ve rejim güçleri geri çekilmek zorunda kalıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uzman isim Orha Sali, “Tüm gözler Halep, Hama ve Humus bölgelerine çevrilmişken Esad için çok kritik olan güneydeki Süveyda ve Dera bölgesinden yeni cepheler açıldı. Buradaki rejim askerleri Şam’a doğru çekilmeye başladı. Dera ve Süveyda bölgeleri muhaliflerin kontrolü altına girdi. Burada Esad karşıtı muhalifler ve Durziler bulunuyor. Bu ayaklanma sonrası Şam’a doğru güneyden bir cephe açıldı.” dedi.
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