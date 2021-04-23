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Suriye'de Esad ve YPG/PKK çatışmasının perde arkasında ne var? Rusya ve ABD bu çatışmanın neresinde?

A Haber
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Giriş: 23.04.2021 18:55
Güncelleme:23.04.2021 19:08
Esad güçleri ve terör örgütü YPG/PKK çatışmaları şiddetlendi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi sonrası ABD devreye girdi ve Esad güçlerinden çatışmanın bitirilmesini istedi. Öte yandan Rusya'nın destek verdiği Esad güçleri ve ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG çatışmasının perde arkasında ne var? Yusuf Alarbarda yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Esad güçleri ve terör örgütü YPG/PKK çatışmaları şiddetlendi. ABD devreye girdi. Çatışmaların bitmesini yönünde çağrı yaptı. Peki Suriye'de yaşanan bu son gelişmelerin perde arkasında ne var? Yusuf Alabarda A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

SURİYE'DE ABD VE RUSYA'NIN VEKALET SAVAŞI

Alabarda, "ABD'nin silahlandırdığı YPG/PKK'lı teröristlere karşı Esad güçleri tarafından başlatılan saldırıların durdurulmasını istedi. Gerginliğin devam etmesi halinde ABD'nin paralı askerlerini YPG/PKK adına saha indirmesi söz konusu. Rusya tarafından bakılınca, Esad'ı daha da elinin içerisine alıyor, destek vermemesi halinde Esad'ın ABD karşısında işinin zor olduğunu biliyor. Moskova'daki terör örgütü ofisini kapatmaya Rusya, bir yandan da Esad ile YPG/PKK arasında arabuculuk yapıp, terör örgütünü de ABD safından kurtarmak istiyor." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENECEK

ABD'de başkanlar değişse de 1947'li yıllardan bu yana en büyük projesi olan Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör devletinden vazgeçmeyeceği vurgusunu yapan Alabarda, Türkiye'nin bölgese düzenlediği 3 harekat ile bu plan bozulduğunu dikkat çekti. ABD'nin terör örgtülerine bu hayalini gerçekleştirebilmek için verdiği desteğini sürdüreceğini ön gördüğünü söyleyen Albarda, "Önümüzdeki günlerde Esad ve YPG/PKK arasındaki çatışmalar ise artarak şiddetlenecek" dedi.

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