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STM, Çok Maksatlı Destek Gemisi’ni ilk kez tanıttı

STM, Çok Maksatlı Destek Gemisi'ni ilk kez tanıttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 20.05.2025 16:16
Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, askeri denizcilik alanındaki dizayn yeteneği ve tecrübesi ile yeni bir platform tasarımına imza attı. STM’nin alan uzmanı ve mühendis personeli tarafından özgün olarak tasarlanan Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS), Malezya’da gerçekleştirilen, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) ilk kez tanıtıldı.
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STM, Çok Maksatlı Destek Gemisi’ni ilk kez tanıttı
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