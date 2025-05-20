20 Mayıs 2025, Salı
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STM, Çok Maksatlı Destek Gemisi'ni ilk kez tanıttı
Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, askeri denizcilik alanındaki dizayn yeteneği ve tecrübesi ile yeni bir platform tasarımına imza attı. STM’nin alan uzmanı ve mühendis personeli tarafından özgün olarak tasarlanan Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS), Malezya’da gerçekleştirilen, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) ilk kez tanıtıldı.