Şehit acısı taze iken Yunanistan’dan çirkin paylaşım ve Rum meselesi

A Haber canlı yayınına konuk olan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, şehitler için duyulan derin yası dile getirirken Yunanistan'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımını "büyük bir edepsizlik" olarak niteledi. Okan Müderrisoğlu, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ın iyi niyetli diyalog arayışının ise Rum kesiminin tutumu nedeniyle iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ispatlayacağını belirtti.

Türkiye şehitlerine ağlarken Yunanistan'dan gelen bir sosyal medya paylaşımı tansiyonu yükseltti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki C-130 tipi nakliye uçaklarının fotoğrafını "günün fotoğrafı" notuyla paylaşması, Türkiye'nin yasına karşı yapılmış bir saygısızlık olarak yorumlandı.

A Haber'de konuyu gündeme getiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirtti. Okan Müderrisoğlu, "Yunanistan'ın bu paylaşımı gerçekten çok büyük bir edepsizlik, aynı zamanda densizlik ve düşüncesizliktir." ifadelerini kullandı.

"ATEŞ HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKIYOR"

Okan Müderrisoğlu, "Konu şehitlerimiz ve bayrağa sarılı tabutlar olunca, ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yakıyor." diyerek ulusal yasa dikkat çekti. Müderrisoğlu, Mehmet Akif Ersoy'dan alıntı yaparak, bu toprakların "bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı" vatan toprakları olduğunu vurguladı.

"ERHÜRMAN'IN ÇABASI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ İSPATLAYACAK"

Gündemdeki bir diğer önemli konu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşmesini de analiz eden Okan Müderrisoğlu, Erhürman'ın iyi niyetli bir diyalog arayışı içinde olduğunu belirtti.

"Taç başı akıllandırır" sözüne atıfta bulunan Okan Müderrisoğlu, Erhürman'ın federasyon temelli bir çözüm için son bir deneme yapmaya eğilimli olduğunu ancak bunun sonuçsuz kalacağını savundu.

Müderrisoğlu, Rum kesiminin silahlanması, adayı Yunanistan'a bağlama hayali güden EOKA zihniyetinin canlandırılması ve uluslararası alandaki uzlaşmaz tavrı nedeniyle bu diyalog çabalarının karşılık bulmayacağını öne sürdü.

Müderrisoğlu, "Erhürman'ın iyi niyetli girişimi, aslında neyin olmayacağının son kez anlaşılması bakımından büyük bir karşılık üretecektir. Bu süreç, adada kalıcı barış için tek ve geçerli çözümün iki devletli çözüm olduğunun zeminini oluşturacaktır." diyerek analizini tamamladı.