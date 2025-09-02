Şangay dönüşü kritik mesajlar! "Savaş baronları kaybedecek"

02 Eylül 2025, Salı

Giriş: 02.09.2025 23:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Şangay Zirvesi’nde işaretini verdiği yeni dönemi, “Suriye’yi yalnız bırakmayacağız” sözleriyle ileri taşıdı. “Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu kez kaybedecek” diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye vurgusunu ise “Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak” ifadeleriyle yaptı. Gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki füze denemelerine ilişkin sözleri de vardı.
