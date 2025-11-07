Sahte sosyal konut siteleri kapatıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından, 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağının açıklanması dolandırıcıları harekete geçirdi. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları tuzağa düşürmek isteyenler kopya siteler kurdu. Olay sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. BTK başta 'TOKİ İlk Evim', '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN