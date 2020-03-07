Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ödül verirken tokalaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tokalaşmak isteyenlerin eli havada kaldı. O anlar İstanbul’da bir ödül töreninde kaydedildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protokolle selamlaşırken koronavirüs sebebiyle tokalaşmadı. Ödüle layık görülenlere plaketleri verilirken de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Koca oldukça tedbirliydi.