Ramazanın habercisi üç aylar başlıyor! Üç ayların fazileti nedir?

İslam alemi için rahmet ve bereketle dolu Mübarek Üç Aylar yarın başlıyor. Perşembe gecesi ise Regaib Kandili idrak edilecek. Manevi huzurun ve duaların kabul olduğu bu özel dönem, Müslümanlar için günahlardan arınma ve ibadetle manevi güç kazanma fırsatı sunuyor. Üç Aylar’ın fazileti ve Regaib Kandili’nin önemi, A Haber’de Mustafa Kadir Mercan'ın konuğu olan ilahiyatçı Ümit Özdemir anlattı.

İslam alemi için rahmet ve bereket dolu bir dönem olan Mübarek Üç Aylar, 2024 yılında 1 Ocak'ta başlıyor. Perşembe gecesi ise Regaib Kandili idrak edilecek. Bu özel dönem, Müslümanlar için manevi anlam taşıyan ve duaların kabul olduğu, rahmetin bol olduğu bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Üç Aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi önemli günleri içinde barındırıyor ve her birinin kendine has faziletleri bulunuyor. Üç Aylar'ın ilk gecesi olan Regaib Kandili, özellikle Allah'ın rahmetinin bol olduğu ve duaların kabul olduğu bir gece olarak kabul ediliyor. Bu gece, Müslümanların geçmişteki günahlarının affedilmesi ve Yüce Allah'tan huzur ve bereket dileklerinde bulundukları özel bir zaman dilimidir.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, konuğu İlahiyatçı Ümit Özdemir ile birlikte bu mübarek zaman diliminin faziletlerini ve Üç Aylar'ın İslam dünyası için önemini değerlendirdi. Özdemir, Regaib Kandili'nin özellikle affedilme, rahmet ve huzur temennisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca, Müslümanların bu dönem boyunca ibadetlerini artırarak manevi açıdan güç kazandıklarını ve bu özel gecelerde yapılan duaların, insanlar için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Üç Aylar'ın, özellikle bir araya gelerek dua etmek, oruç tutmak ve sadaka vermek için önemli bir dönem olduğunu hatırlatan Özdemir, bu dönemin Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma oluşturma noktasında da fırsatlar sunduğunu belirtti.

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Üç Aylar ve Regaib Kandili, 2024 yılı itibariyle bir kez daha müminlerin kalplerini arındırmak ve manevi huzura kavuşmak için bir vesile olacak.