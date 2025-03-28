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Provokatif yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi

Provokatif yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 12:11
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiltere'nin duruma sessiz kalmasına üzülmüştü. Diğer yandan BBC muhabiri Mark Lowen da İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye'den sınır dışı edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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Provokatif yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi
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