Özgür Özel'den milli değerlere yönelik çirkin suçlama
TÜGVA’ya ve TÜRGEV’e yönelik asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’den yanıt geldi. İftiralara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Beşinci, “Kendi fikirlerinize yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca çamur at izi kalsın öyle mi?” diyerek tepki gösterdi.