05 Kasım 2025, Çarşamba

Özgür Özel'den milli değerlere yönelik çirkin suçlama
Özgür Özel’den milli değerlere yönelik çirkin suçlama

Özgür Özel'den milli değerlere yönelik çirkin suçlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 20:45
TÜGVA’ya ve TÜRGEV’e yönelik asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’den yanıt geldi. İftiralara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Beşinci, “Kendi fikirlerinize yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca çamur at izi kalsın öyle mi?” diyerek tepki gösterdi.
