06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Nazi Almanyası ve Yahudiler | İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırım! İsrail’in Holokost maskesi nasıl düştü?
Bir yanda yıllardır süren işgalle birlikte katledilen Filistinliler, diğer yanda ise her göreve gelenin kasap olarak anıldığı İsrail başbakanları... Binyamin Netanyahu da işte o sıfatı fazlasıyla hak eden siyonist rejimin temsilcilerinden biri. Hatta katliamın boyutunu çok daha ötelere taşıdığı için Orta Doğu'nun Hitler'i olarak da anılıyor Netanyahu... Şimdi bu konuya ilişkin hazırladığımız Analiz haberimiz geliyor ekranlara...