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Narin'in dereden çıkarılma anı A Haber'de! İşte o kahreden o fotoğraf

Narin'in dereden çıkarılma anı A Haber'de! İşte o kahreden o fotoğraf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 01:26
Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetini konuşuyor. Minik Narin'in cesedinin bulunma anına ilk kez A Haber ulaştı. Narin'in cesedinin üzerine konulan büyük taşlar ise dikkatlerden kaçmadı.
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