Narin'in dereden çıkarılma anı A Haber'de! İşte o kahreden o fotoğraf

Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetini konuşuyor. Minik Narin'in cesedinin bulunma anına ilk kez A Haber ulaştı. Narin'in cesedinin üzerine konulan büyük taşlar ise dikkatlerden kaçmadı.

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