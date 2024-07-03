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Milliler çeyrek finali böyle kutladı! Sahada başlayan kutlama soyunma odasında sürdü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.07.2024 08:44
Son dakika haberleri… Maçın ardından sahada başlayan sevinç soyunma odasına da taştı. Milli futbolcular çeyrek zaferini çifte telli ve horon oynayarak kutladı.
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