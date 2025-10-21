21 Ekim 2025, Salı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs açıklaması ne anlama geliyor?
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs açıklaması ne anlama geliyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs açıklaması ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 11:49
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ın Türk'ün öz vatanı olduğunu belirten Bahçeli, federasyon teklifinin geçerliliğinin olmadığının altını çizdi. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması gerektiğini söyleyen Bahçeli "Bu iş artık hayat memat meselesidir" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecini de yorumlayan MHP lideri Bahçeli son günlerde bir komplo mekaniğinin süreci bozma çabası içinde olduğunu vurguladı. Öte yandan İmralı'nın verdiği sözü tuttuğunu belirten Bahçeli "Örgütün tüm bileşenlerinin lağvolmalıdır" dedi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, Bahçeli'nin açıklamarını A Haber'de değerlendirdi.
