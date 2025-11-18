MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş “İmralı” açıklaması! A Haber’de değerlendirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada tarihi bir çıkışa imza attı. Bahçeli, İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konulması gerektiğini söylerken "Kimse gitmezse üç arkadaşımı alır ben İmralı'ya giderim" dedi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

