18 Kasım 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş “İmralı” açıklaması! A Haber’de değerlendirdi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş “İmralı” açıklaması! A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 11:53
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada tarihi bir çıkışa imza attı. Bahçeli, İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konulması gerektiğini söylerken "Kimse gitmezse üç arkadaşımı alır ben İmralı'ya giderim" dedi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
