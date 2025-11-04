04 Kasım 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" mesajı: Sürekli kriz izi sürüyorlar! Çatlak var demekten bıkmadılar
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhur İttifakı mesajı: Sürekli kriz izi sürüyorlar! Çatlak var demekten bıkmadılar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" mesajı: Sürekli kriz izi sürüyorlar! Çatlak var demekten bıkmadılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 11:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında milletin hizmetinde olduklarını ifade ederken, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız." dedi. Bahçeli, MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bir ayrılık olmadığının altını çizdi. Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek" dedi.
