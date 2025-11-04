MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" mesajı: Sürekli kriz izi sürüyorlar! Çatlak var demekten bıkmadılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında milletin hizmetinde olduklarını ifade ederken, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız." dedi. Bahçeli, MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bir ayrılık olmadığının altını çizdi. Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek" dedi.

