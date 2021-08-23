23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Manavgat’taki yangın para karşılığı mı çıkarıldı? Ses kaydı ortaya çıktı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim
Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'yi kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi. Kayıtlarda zanlının "Benzinle döke, döke, yaka yaka gittim" demesi dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.