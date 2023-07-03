03 Temmuz 2023, Pazartesi
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LGS tercih süreci başladı mı? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki Merkezi Sınav Tercihleri bugün başladı. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin merak ettiği her şeyi A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Naci Kağan Yıldırım anlattı.