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LGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | MEB LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? e- Okul / e- Devlet LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!.

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Giriş: 24.07.2023 11:05
LGS tercih sonucunu öğren! "LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 23 Haziran'da açıklanan lise sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başladı. Tercih listelerini gönderen adaylar MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, LGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
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