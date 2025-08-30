30 Ağustos 2025, Cumartesi
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, yorulmadan ve engellere aldırmadan ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.