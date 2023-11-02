02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Külliye renkli anlar! 4 çocuğun elini öpüp protokole oturttu

Külliye renkli anlar! 4 çocuğun elini öpüp protokole oturttu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2023 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya büyükelçisinin dört çocuğunun elini tek tek öpmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan çocukları da protokol koltuklarına oturttu. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye renkli anlar!
Külliye renkli anlar!
Ortodoks Yahudiler A Haber’e konuştu
Ortodoks Yahudiler A Haber’e konuştu
Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti?
Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
Katil İsrail yine masumları hedef aldı
Katil İsrail yine masumları hedef aldı
Tüm dünya Hizbullah’ın açıklamasına kilitlendi!
Tüm dünya Hizbullah'ın açıklamasına kilitlendi!
Hizbullah yarın ne açıklayacak?
Hizbullah yarın ne açıklayacak?
CHP’de kurultay gerginliği zirvede!
CHP'de kurultay gerginliği zirvede!
Kassam Tugayları katilleri işte böyle vurdu
Kassam Tugayları katilleri işte böyle vurdu
Katil İsrail hastaneyi işte böyle vurdu
Katil İsrail hastaneyi işte böyle vurdu
Allah bize yeter
"Allah bize yeter"
Sadece 2 ay önce Gazze
Sadece 2 ay önce Gazze
Ben çalmazsam başkası çalacak
"Ben çalmazsam başkası çalacak"
Daha Fazla Video Göster