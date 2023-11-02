Külliye renkli anlar! 4 çocuğun elini öpüp protokole oturttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya büyükelçisinin dört çocuğunun elini tek tek öpmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan çocukları da protokol koltuklarına oturttu. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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