Kontrollü habercilik için gazeteciler Gazze’de!

Ekim 2023'ten bu yana bir ilk yaşandı. Bir gazeteci grubu Gazze'ye alındı. BBC dahil bazı uluslararası medya kuruluşlarının muhabirleri, Gazze'nin doğusundan paylaşımlarda bulundu. BBC muhabiri Lucy Williamson'ın notlarında da görüleceği üzere, her bir sahne, her bir fotoğraf, tamamen soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü ve izni altında gerçekleşti. BBC aksini söylese de görüntüler IDF'nin denetiminde hazırlandı.

