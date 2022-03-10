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Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan ölü ele geçirildi

DHA
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Giriş: 10.03.2022 16:50
Şanlıurfa’da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soyl, "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi
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