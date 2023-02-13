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Katar’dan 10 bin konteyner ev desteği! Dünya Kupası konteynerleri Türkiye’ye geliyor

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 16:26
Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerden Katar, Dünya Kupası’nda kullanılan 10 bin konteyner evin deprem bölgesine transferi için harekete geçti. İlk kargo gemisi yüklendi, 300'den fazla konteyner ev Türkiye'ye doğru yola çıktı.
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