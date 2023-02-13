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Kahramanmaraş'ta Aydın Apartmanı’nda zamanla yarış

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 08:30
Madenciler Kahramanmaraş'ta 44 saat önce tespit ettiği 5 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneanne için yoğun çaba var. O Noktadan detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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