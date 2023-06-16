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İzmir'de eksik demir skandalı! Bakanlık inceleme başlattı, ekip inşaattan numune aldı

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 12:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton'un yapımını üstlendiği konut inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Bakanlık inceleme başlattı. Ekipler, inşaattan numune aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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