İşte asrın depremiyle oluşan FAY KIRIĞI! Yeni bir deprem olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de yanıtladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, A Haber canlı yayınında Türkiye'yi sarsan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Artçı sarsıntılar 7,7’nin artçı sarsıntıları 6,7’ye kadar çıkan ya da 7,6’nın artçıları artçıları 6,6’ya kadar çıkan artçıların olması mümkün. Bu tür artçılar olduğu takdirde özellikle hasar görmüş yapılarda yeni yıkımlara yol açabilir. Bu bakımdan hasarlı binalardan mümkün olduğunca uzak durulması içine girilmemesi gerekir." dedi.

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