İşte Adıyaman’da tamamlanan köy evleri! A Haber havadan görüntüledi

Adıyaman’da 640’ı kırsalda 2 bin 798 konut kura ile hak sahiplerine verildi. Akpınar Köyü sakini Yunus Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Böyle bir hizmeti ancak biz bu adamdan gördük" dedi.

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