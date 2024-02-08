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İşte Adıyaman’da tamamlanan köy evleri! A Haber havadan görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 16:37
Adıyaman’da 640’ı kırsalda 2 bin 798 konut kura ile hak sahiplerine verildi. Akpınar Köyü sakini Yunus Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Böyle bir hizmeti ancak biz bu adamdan gördük" dedi.
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