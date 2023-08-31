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İstanbul’un tarihi Kalcılar Hanı’nda bir usta! Ömrünü gümüşün ışıltılı dünyasına adadı

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 15:49
Eminönü'ndeki tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa kapısı girişindeki Kalcılar Han'da gümüş atölyeleri ve dükkanları yan yana sıralanıyor. O dükkanlardan biri Ermeni kökenli Aruş Usta'ya ait. Aruş Taş, gümüş işçiliğine tam 51 yılını verdi. İşte Aruş Usta'nın hayatı...
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