İstanbul’un tarihi Kalcılar Hanı’nda bir usta! Ömrünü gümüşün ışıltılı dünyasına adadı

Eminönü'ndeki tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa kapısı girişindeki Kalcılar Han'da gümüş atölyeleri ve dükkanları yan yana sıralanıyor. O dükkanlardan biri Ermeni kökenli Aruş Usta'ya ait. Aruş Taş, gümüş işçiliğine tam 51 yılını verdi. İşte Aruş Usta'nın hayatı...

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