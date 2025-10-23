İstanbul’da kan donduran gece! Bir yanda 5 kişinin katili, diğer yanda ’korku evi’ işkencesi

İstanbul'da kan donduran iki vahşet, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir yanda, "valizimi almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen genç Hasret Akkuzu'nun, günlerce sonra bir kuyuda cansız bedenine ulaşılmasının ardındaki sır perdesi aralandı. A Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Hasret'in katil zanlısı, daha önce işlediği 5 cinayetle tanınan ve cezaevinden firar eden cani Deniz Boyacı çıktı! Diğer yanda ise Taksim'de bir "korku evi"nde yaşanan akılalmaz dehşet... Eğlenmek için gittiği mekânda genç bir kadına elektroşokla işkence eden şahıs, vicdansızlığın böylesi dedirtti. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, stüdyoda bu iki korkunç olayın tüm detaylarını, ardındaki kirli planları ve son dakika gelişmelerini tek tek deşifre etti.

