03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul’da İSEDAK toplantısı! Başkan Erdoğan: Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz
İstanbul’da İSEDAK toplantısı! Başkan Erdoğan: Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz

İstanbul’da İSEDAK toplantısı! Başkan Erdoğan: Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 11:30
İstanbul’da düzenlenen 41. İSEDAK toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kalıcı refahı için İslam dünyasının desteği çok önemli. İSEDAK çatısı altında Suriye’ye özel destek programı başlatıyoruz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da İSEDAK toplantısı! Başkan Erdoğan: Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz
Suriye’ye özel destek programı!
Suriye'ye özel destek programı!
’Terörsüz Türkiye’ süreci hızlandı
'Terörsüz Türkiye' süreci hızlandı
Türkiye ulaşımda çağ atladı
Türkiye ulaşımda çağ atladı
Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi
Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi
3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü
3 Kasım 2002: Türkiye'nin yeniden doğuş günü
Türkiye’nin kaderi 3 Kasım 2002’de değişti
Türkiye’nin kaderi 3 Kasım 2002’de değişti
Türkiye SDG’ye karşı teyakkuza geçti!
Türkiye SDG'ye karşı teyakkuza geçti!
İstanbul’da Gazze için kritik zirve bugün
İstanbul'da Gazze için kritik zirve bugün
CHP’den itirafçılara sus payı!
CHP'den itirafçılara sus payı!
Kabine Terörsüz Türkiye ve Gazze için toplanıyor!
Kabine "Terörsüz Türkiye" ve Gazze için toplanıyor!
Süleymaniye’ye ilk Türk uçağı iniş yaptı
Süleymaniye'ye ilk Türk uçağı iniş yaptı
AK Parti’den 23’ncü yıla özel Milat kutlaması
AK Parti'den 23'ncü yıla özel "Milat" kutlaması
Daha Fazla Video Göster