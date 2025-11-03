03 Kasım 2025, Pazartesi
İstanbul’da İSEDAK toplantısı! Başkan Erdoğan: Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz
İstanbul’da düzenlenen 41. İSEDAK toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kalıcı refahı için İslam dünyasının desteği çok önemli. İSEDAK çatısı altında Suriye’ye özel destek programı başlatıyoruz.” dedi.