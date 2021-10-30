İstanbul'da 5 bin taksi gerekli mi? İBB'nin taksi planı tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi planı ne taksici esnafında ne de vatandaş da karşılık buldu. Beyaz Masa'ya gelen taksi şikayetleri ise bunu açık şekilde gözler önüne serdi. Şikayetlerin sadece yüzde 3'ünün taksi gecikmesiyle ilgili olduğu bildirildi.