İnsan Hakları Konferansı | Başkan Erdoğan: Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız

"Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecek. Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız. Terbiye ailede başlar. Ailede ise bu daha çok anneye düşmektedir. Vakfımızın MEB ile imzaladığı protokol ile bu çalışmaları yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN