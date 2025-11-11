İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor: 3.900 sayfalık dosyada neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3.900 sayfalık Ekrem İmamoğlu iddianamesinin detayları ortaya çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında dosyanın perde arkasını anlattı. Belgeler, ses kayıtları ve itiraflarla desteklenen iddianamede kamunun 160 milyar lira zarara uğratıldığı, örgüt şemasının ise Beylikdüzü döneminde kurulduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ekrem İmamoğlu iddianamesinin detayları netleşmeye başladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, katıldığı canlı yayında 3.900 sayfalık dev dosyanın içeriğine dair önemli bilgiler paylaştı. Karataş, iddianamenin spekülasyonlardan uzak, somut delillere dayandığını vurguladı.

HER EYLEMİN ALTI DOLDURULDU: BELGELER, SES KAYITLARI VE İTİRAFLAR

Mehmet Karataş, iddianamenin neden bu kadar hacimli olduğunu açıklayarak, dosyada yer alan 124 ayrı eylemin her birinin delillendirildiğini belirtti. Karataş'a göre dosyanın içeriğinde; belgeler, ses kayıtları, HTS (telefon trafiği) kayıtları, yazışmalar ve şüphelilere ait itiraf beyanları bulunuyor. Suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak ve rüşvet gibi ana suçlamaların bu delillerle desteklendiğini ifade etti. Dosyada toplam 402 şüphelinin yer aldığı, bunlardan 105'inin tutuklu olduğu bilgisi de paylaşıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TEMELLERİ BEYLİKDÜZÜ'NDE ATILDI

İddianamenin 7 ayrı bölümden oluştuğunu belirten Karataş, ilk üç bölümün İmamoğlu'nun 2014-2019 yılları arasındaki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine odaklandığını söyledi. Karataş, "Suç örgütü şemasının, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne seçildikten sonra yavaş yavaş oluşturulmaya başlandığını görüyoruz" diyerek, o dönemde toplanan paraların 2019'daki İstanbul seçimlerinde kullanıldığının iddia edildiğini aktardı. Bu ilk yapılanmada Adem Soytekin ve Murat Ongun gibi isimlerin öne çıktığı belirtildi.

KAMUNUN 160 MİLYAR LİRALIK ZARARI

Karataş, iddianamede yer alan en çarpıcı bilgilerden birinin, suç örgütünün 10 yıllık süreçte kamuyu toplamda 160 milyar TL zarara uğrattığı tespiti olduğunu vurguladı. Bu zararın büyük kısmının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde gerçekleştiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 24 milyon dolar nakit para ve 95 adet taşınmaza el konulduğu kaydedildi.

7 AYRI BÖLÜM VE YENİ SORUŞTURMALAR

İddianamenin ilk bölümlerinin Beylikdüzü dönemini, sonraki bölümlerinin ise örgütün nasıl kurulduğunu, ihalelerdeki usulsüzlükleri ve sonuç bölümünü içerdiğini anlatan Karataş, dosyanın bununla sınırlı kalmadığını belirtti. İSKİ, İSPARK, Boğaziçi Tesis Yönetimi ve İGDAŞ gibi kurumlardaki usulsüzlükler için ayrı soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Karataş ayrıca, özellikle İETT ihalelerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle CHP'li Özgür Karabat hakkında da bir fezleke hazırlandığını ve Meclis'e gönderileceğini ekledi.