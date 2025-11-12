İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar! 2014’teki rüşvet paraları 2019 seçimlerinde kullanılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianamenin tamamlanmasının ardından örgüte yönelik yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenirken 160 milyar lira kamuyu zarara uğrattığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş iddianameye ilişkin detayları Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında aktardı. Karataş, suç örgütünden 6'sından 5'inin İmamoğlu'nun kasası olduğu ve 2014 yılı itibarıyla örgütün rüşvetlerden ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan elde ettiği paraları 2019 seçimlerinde kullandıklarını belirtti.