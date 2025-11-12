12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar! 2014'teki rüşvet paraları 2019 seçimlerinde kullanılmış
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar! 2014’teki rüşvet paraları 2019 seçimlerinde kullanılmış

İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar! 2014'teki rüşvet paraları 2019 seçimlerinde kullanılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 04:13
Güncelleme:12.11.2025 04:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianamenin tamamlanmasının ardından örgüte yönelik yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenirken 160 milyar lira kamuyu zarara uğrattığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş iddianameye ilişkin detayları Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında aktardı. Karataş, suç örgütünden 6'sından 5'inin İmamoğlu'nun kasası olduğu ve 2014 yılı itibarıyla örgütün rüşvetlerden ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan elde ettiği paraları 2019 seçimlerinde kullandıklarını belirtti.
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar! 2014’teki rüşvet paraları 2019 seçimlerinde kullanılmış
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
Faciayı karakutular aydınlatacak
"Faciayı karakutular aydınlatacak"
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber'de
Ömer Çelik: Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü
Ömer Çelik: “Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü”
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı!
Düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı!
Gürcistan’da düşen askeri uçağın ardında İsrail mi var?
Gürcistan'da düşen askeri uçağın ardında İsrail mi var?
Gürcistan İçişleri Bakanı C-130 kazasının bölgesine gitti
Gürcistan İçişleri Bakanı C-130 kazasının bölgesine gitti
Bakan Kacır: Üniversitelerimiz yüksek teknolojiye ekonomik değer katacak
Bakan Kacır: Üniversitelerimiz yüksek teknolojiye ekonomik değer katacak
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
Daha Fazla Video Göster