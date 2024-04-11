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Hülya Koçyiğit’in misafiri olduk! Türk sinemasının usta oyuncusuyla bayram sohbeti

Damla Karasu
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.04.2024 13:00
A Haber, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ile bayrama özel bir röportaj gerçekleştirdi. Usta oyuncu ile eski günleri, eski bayramları konuştuk.
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Hülya Koçyiğit’in misafiri olduk
Hülya Koçyiğit’in misafiri olduk
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