Hollanda’dan İstanbul’a uzanan kaçış! Uyuşturucu baronu yakalandı

Uluslararası suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor. Art arda gelen operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuruluyor. Bu operasyonlardan biri de “Orkinos–Bulut 2'' operasyonuydu. Gözaltına alınan 141 şüpheli arasından önemli bir isim dikkat çekti. O isim Ahmet Münir Güverte'ydi. Güverte yıllardır aranıyordu. Uyuşturucu ticaretinde sevkiyattan sorumlu bir barondu. İşte Hollanda'dan işkence korkusuyla kaçan ancak İstanbul'da baltayı taşa vuran o baronun hikayesi.

