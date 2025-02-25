26 Şubat 2025, Çarşamba
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Hileli emekliler tespit edildi! Naylon şirket, sahte sigorta
SGK, sahte emekli avına çıktı! Son 2 yıllık verileri geriye dönük tarayan kurum, yaklaşık 200 bin kişinin usulsüz yöntemlerle emekli olduğunu tespit etti. Yalnızca 2024 yılında sahte emekli sayısı 100 bine dayandı. SGK, peşlerine düştü ve adreslerine tebligat gönderildi. Şüpheli emeklilikleri nedeniyle savunmaları istenen kişiler, eğer hatalı bulunursa hem sigortaları ya da emeklilikleri iptal edilecek hem de yıllardır aldıkları maaş faiziyle geri alınacak.