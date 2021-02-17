17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "HDP kapatılmalı mı?" anketi! İşte sonuçlar

"HDP kapatılmalı mı?" anketi! İşte sonuçlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2021 13:53
Güncelleme:17.02.2021 14:19
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, bir araştırma şirketi, bu konuda anket yaptı...  "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ankete katılanlardan yüzde 66'sı 'evet' yanıtını verdi. 'hayır' cevabı ise HDP'liler dışında yüzde 31,8 ile en çok CHP'ye oy verenlerden geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, bir araştırma şirketi, bu konuda anket yaptı... "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ankete katılanlardan yüzde 66'sı 'evet' yanıtını verdi. 'hayır' cevabı ise HDP'liler dışında yüzde 31,8 ile en çok CHP'ye oy verenlerden geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine'den hangi kararlar çıkacak?
Kabine'den hangi kararlar çıkacak?
Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu?
Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu?
Türkiye karşıtı yeni propaganda
Türkiye karşıtı yeni propaganda
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
HDP kapatılmalı mı? anketi
"HDP kapatılmalı mı?" anketi
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
O HDP'li kadın milletvekili kim?
O HDP'li kadın milletvekili kim?
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Çadır kamplarda yaşam mücadelesi
Çadır kamplarda yaşam mücadelesi
Mehmetçik'ten şehit annelerini duygulandıran mesaj!
Mehmetçik'ten şehit annelerini duygulandıran mesaj!
Doğu'daki STK'lardan PKK'ya tepki
Doğu'daki STK'lardan PKK'ya tepki
Daha Fazla Video Göster