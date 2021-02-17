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"HDP kapatılmalı mı?" anketi! İşte sonuçlar
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, bir araştırma şirketi, bu konuda anket yaptı... "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ankete katılanlardan yüzde 66'sı 'evet' yanıtını verdi. 'hayır' cevabı ise HDP'liler dışında yüzde 31,8 ile en çok CHP'ye oy verenlerden geldi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, bir araştırma şirketi, bu konuda anket yaptı... "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ankete katılanlardan yüzde 66'sı 'evet' yanıtını verdi. 'hayır' cevabı ise HDP'liler dışında yüzde 31,8 ile en çok CHP'ye oy verenlerden geldi.