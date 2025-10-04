Hamas planı kabul etti! Bundan sonra Gazze’de ne olacak?

Hamas, Gazze’de ateşkesi sağlayacak olan planı kabul etti ve planda yer aldığı gibi ölü ve sağ rehineleri teslim etmeye hazır olduğunu kabul etti. Ayrıca Hamas Gazze şeridinin bağımsız teknokratlardan oluşan Filistin heyetine teslimini de uygun gördüğünü ilan etti. Peki bundan sonra Gazze’de neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

