Gürcistan'daki uçak kazası! A Haber enkaz bölgesinde: Karakutu bulundu
Gürcistan’daki uçak kazası! A Haber enkaz bölgesinde: Karakutu bulundu

Gürcistan'daki uçak kazası! A Haber enkaz bölgesinde: Karakutu bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 15:00
Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde yürütülen arama çalışmalarında bir askerin daha naaşına ulaşılmasıyla birlikte şehit sayısı 19'a yükseldi. Çalışmalar sırasında kazanın nedenini aydınlatması beklenen uçağın kara kutusu da bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural enkaz bölgesinden aktardı.
