Gürcistan’daki uçak kazası! A Haber enkaz bölgesinde: Karakutu bulundu

Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde yürütülen arama çalışmalarında bir askerin daha naaşına ulaşılmasıyla birlikte şehit sayısı 19'a yükseldi. Çalışmalar sırasında kazanın nedenini aydınlatması beklenen uçağın kara kutusu da bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural enkaz bölgesinden aktardı.

