Gürcistan'da düşen uçağa dair 7 soru 7 cevap! MSB detayları duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında Gürcistan'da düşen uçağımıza yönelik detayları duyurdu. Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilirken C-130 uçuşlarının tedbiren durdurulduğu paylaşıldı. Öte yandan uçakların bakımlarının eksiksiz şekilde yapıldığının altının çizildiği açıklamada şehitlerimiz naaşlarının bugün Türkiye'ye getirileceği kaydedildi. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.